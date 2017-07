Drugslab ontploft midden in woonwijk

Tijdens de brand dinsdagavond moesten twee woningen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. Er is volgens de woordvoerder nog niemand aangehouden.

De politie begon woensdag met het ontmantelen van het drugslab. De omgeving is afgezet.

De politie heeft woensdag tevens een buurtonderzoek ingesteld. Voordat daadwerkelijk kon worden begonnen met een onderzoek in het lab en het ontmantelen daarvan moest eerst asbest in en rond de zwartgeblakerde schuur verwijderd worden. De ontmanteling liep verder vertraging op omdat de speciale eenheid van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), woensdag in Heerlen ook de handen vol had met het ontmantelen van een drugslab. Een groot deel van donderdag is de LFO nog bezig in Urmond, aldus de woordvoerder.