Actie: 122 ton illegale pesticiden onderschept

48 min geleden

DEN HAAG - Onder leiding van Nederland is bij een grote gezamenlijke actie in zestien EU-landen 122 ton illegale of namaak pesticiden ontdekt. Daarvan werd een derde, 44.000 kilo, in Nederland in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).