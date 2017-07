Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Veel belangen op het spel voor Brabantse boer

46 min geleden

DEN BOSCH - Provinciale Staten van Noord-Brabant beslissen vrijdag over ingrijpende voorstellen om de overlast door de veehouderij onder controle te krijgen. Met 700.000 koeien, bijna 6 miljoen varkens en 27,7 miljoen kippen is Brabant de meest ’veedichte’ provincie van Nederland. De totale veestapel produceert per jaar ruim 15 miljard kilo mest.