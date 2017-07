Autistische Martijn naar Japan afgereisd

Zijn moeder kreeg vanochtend tot haar grote opluchting een e-mail van haar zoon, nadat hij vorige week plotseling het contact had verbroken. „Ik ben blij dat hij heelhuids is gearriveerd in Japan, blij om weer een teken van leven te hebben”, laat Angeline ten Have weten.

Ze weet niet hoe lang hij er zal blijven en of hij een retourticket heeft geboekt. Hij had eerder deze week zijn hostel in Bangkok verlaten, waar hij sinds half juni verbleef, en de receptionistes daar ook verteld dat hij naar Japan ging.

Martijn, die het syndroom van Asperger heeft en zeer intelligent is, bracht twee jaar lang met tussenpozen op een gesloten afdeling van de GGZ Oost-Brabant door en is extreem angstig voor de psychiatrie in Nederland.

De Udenaar verbleef in mei vier weken lang op een psychiatrische afdeling van een internationaal ziekenhuis in Bangkok, waar hij goed leek te gedijen. Hij volgde daar therapie en een dagprogramma met activiteiten als koken en yoga, vrijwel zonder medicatie. Hij besloot vrijwillig terug te keren naar Nederland, maar kreeg daar geen hulp en begeleiding.