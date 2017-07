Een Tilburger schrijft op de Facebook-pagina ’Heel Tilburg in één groep’ dat hij zat te eten bij het restaurant Frank en Vrij, in het centrum van de stad, toen hij eigenaresse Marijna met de maaltijd naar buiten zag komen. „Hij had erge honger”, weet de bezoeker van het restaurant aan de Willem II Straat in de Noord-Brabantse stad.

„Fijn om te zien dat er ook nog goede dingen gebeuren in de wereld”, schrijft hij ontroerd bij de foto. Te zien is hoe de man de kom soep met brood met een bescheiden lach in ontvangst neemt. Het beeld ontroert veel Tilburgers.

„Overweldigend, al die lieve reacties”, vindt eigenaresse Marijna. „Het was mijn eerste instinct om te vragen of ik hem kon helpen, ik had het zo met hem te doen.”

Veel Facebook-leden prijzen haar. „Prachtig gebaar”, klinkt het in de reacties onder de foto’s, die in enkele dagen bijna 2.000 likes hebben geoogst.