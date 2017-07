Slachtofferwijzer wil nog meer mensen bereiken

Gemiddeld wordt Slachtofferwijzer.nl zeshonderd keer per dag door anonieme bezoekers geraadpleegd. Met een betere zoekfunctie en een nieuwe navigatie wil Slachtofferwijzer.nl nog meer slachtoffers helpen.

„De vraag naar betrouwbare en overzichtelijke informatie over hulp aan slachtoffers was voor het Fonds Slachtofferhulp aanleiding om vijf jaar geleden SlachtofferWijzer.nl te lanceren. Uit de bezoekersaantallen blijkt wel dat dit online platform een schot in de roos is. Met de vernieuwde en verbeterde site hopen we nog meer slachtoffers te bereiken en hen de weg naar de juiste hulp te wijzen”, aldus Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp.