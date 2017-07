Belastingdienst nog paar jaar in de overgang

Er is nog veel te doen, benadrukken minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën donderdag over de maatregelen die eerder dit jaar in gang werden gezet. Financiën zag zich gedwongen in te grijpen nadat de reorganisatie van de Belastingdienst was ontspoord. Zo leidde een regeling om vrijwillig te vertrekken tot een onverwachte uitstroom van personeel, onder wie medewerkers die de fiscus liever niet kwijt wilde.

Het ministerie besloot onder meer de greep op de Belastingdienst verder te versterken, omdat de top teveel op eigen houtje handelde.