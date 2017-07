premium

Activisten tegengehouden bij Duitse grens

52 min geleden

DE LUTTE - Een bus met zo'n dertig Nederlandse actievoerders heeft donderdag uren vastgestaan bij de grensovergang bij De Lutte op de A1. De Duitse politie hield de bus tegen die op weg was naar de G20-top in Hamburg. De activisten mogen naar eigen zeggen Duitsland niet in omdat een aantal van hen bekend is bij de Nederlandse politie.