Onweer, bliksem en regen zorgen voor overlast

Een concert van de popgroep Bløf in Soestdijk moest vanwege het noodweer worden stilgelegd.

Blikseminslagen

Bij een varkensbedrijf in het Brabantse Heeswijk-Dinther brak rond 22.30 uur brand uit, vermoedelijk na een blikseminslag. Ook op andere plaatsen brak brand uit door blikseminslag.

Blikseminslag was ook de reden dat het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam-Centraal en rond Nijmegen stil kwam te liggen.

Zeer lokaal ook hagel

Hierbij is kans op veel bliksemontladingen en plensregens. Zeer lokaal kan ook hagel vallen van een paar cm doorsnee en zijn zware windstoten mogelijk van 75-100 km/uur. De buien trekken oost- tot noordoostwaarts over het land.

Doordat de buien snel trekken is de kans op wateroverlast klein, maar kortstondig en zeer lokaal kan de boel wel even blank komen te staan. Door het lokale karakter van de buien kan het op de ene plek noodweer zijn, terwijl iets verderop alleen maar wat regen valt en gerommel in de verte te horen is.

Foto: Johnny van Riel

Grote hagel en zware windstoten in Vlaanderen

In het Franse Duinkerken zijn zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur gemeten en in het westen van Vlaanderen is op verschillende plaatsen hagel van enkele centimeters doorsnee naar beneden gekomen, aldus Weeronline.

Donderdagnacht trekken de buien geleidelijk naar Duitsland weg. In het oosten en noordoosten kan het de eerste helft van de nacht lokaal nog flink onweren.

Zomers tot in het weekend

Vrijdag wordt een fraaie zomerdag met een mix van zon en stapelwolken. Het noordoosten en oosten moeten nog wel rekening houden met een lokale bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 20-22 graden op de stranden, 22-24 graden in de kustprovincies en 25-27 graden in het binnenland. Limburg mag zelfs rekenen op een dikke 28 graden.

In het weekend blijft het nog lang zomers met in het binnenland maxima van 25 graden of meer, maar in de loop van zondag neemt de bewolking toe en in de avond stijgt de kans op buien. De verwachting voor zondag is nog enigszins onzeker. Volgende week wordt het wisselvallig en koeler met maxima rond 20 graden.