„Autosleutels zijn kwijt! We hebben geen reserve, dus kunnen niet weg! We hebben nieuwe sleutel aangevraagd maar dat duurt nog een week! A.U.B. geen boete geven!”, aldus de tekst op het briefje.

De parkeercontroleur kende in dit geval geen genade en deelde een boete uit. De naheffing bedraagt in Enschede 61 euro plus het uurtarief. Volgens een buurtbewoner getuigt de actie van de parkeerambtenaar niet van veel medeleven.