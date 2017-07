Haar vriend raakte ook betrokken bij het ongeluk en liep zware verwondingen op. Hij verkeert buiten levensgevaar, meldt de Leeuwarder Courant.

Meijer en haar vriend vertrokken in mei richting Thailand om voor onbepaalde tijd de wereld over te reizen. Daarvoor werkte Fenneke als verkoopadviseur bij VDM in Drogeham.