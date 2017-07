Vonnis Hoornse zedenzaak definitief

Dit betekent dat Mohammed M. (28) nu het land kan worden uitgezet. Het slachtoffer van de zeer gewelddadige aanranding in oktober heeft een brief geschreven aan staatssecretaris Dijkhoff waarin ze hem verzoekt M. uit te zetten.

Dijkhoff had eerder gezegd dat dit mogelijk is wanneer de asielzoeker tot minimaal een jaar onvoorwaardelijke celstraf wordt veroordeeld. Dat is precies de straf die de rechtbank M. eind juni oplegde. Hij werd veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

„Het waren spannende dagen voor het slachtoffer, maar het is mooi dat de straf niet meer lager kan worden. Ze hoopt nu dat de staatssecretaris zich houdt aan zijn woord en Mohammed het land uitzet. Dat is voor haar erg belangrijk. Voor zulke asielzoekers is hier geen plaats”, zegt het Hoornse raadslid en woordvoerder namens het slachtoffer, Robert Vinkenborg.

Foto: TLG

De Hoornse had eerder in een interview met De Telegraaf al aangegeven dat ze vooral hoopt dat de maatschappij hier niet opnieuw met ’dit gevaarlijke beest’ wordt opgezadeld. ’Esmée’, een om privacy redenen gefingeerde naam, is inmiddels gehoord door de inspectiedienst van veiligheid en justitie. Die is een onderzoek gestart naar het kwestieuze optreden van de politie in de zaak.

De vrouw spoorde haar aanrander op door de app Find My IPhone. De man had haar telefoon meegenomen na de aanranding. Ze lokte Mohammed daarna in de val door met hem te chatten op een datingsite, waarna de nietsvermoedende man haar een foto van zichzelf stuurde. Terwijl een dag na de aanranding bekend was waar de dader woonde, werd hij pas vier maanden later opgepakt.

M. had tijdens politieverhoren gezegd dat hij voor twee zaken bang is: voor Allah en om uitgezet te worden.