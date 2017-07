Chaos slaat toch toe op Schiphol

Daardoor lukte het even niet om bagagelabels te printen. Bij de incheckbalies en kofferafgiftepunten voor intercontinentale vluchten van KLM en partners in vertrekhal 2 loopt het daardoor vast.

De wachtrijen gaan door tot in vertrekhal 3. Honderden passagiers, die niet uren voor vertrek op de luchthaven aanwezig zijn, dreigen hun KLM-vlucht nu te missen. „De storing is weer verholpen. We doen alles om de rijen snel op te lossen”, aldus een KLM-zegsman op Schiphol.

Met man en macht proberen zwetende grondmedewerkers de mensenmassa’s in goede banen te leiden en naar de minst drukke balie te leiden. Maar als de passagiers zich eenmaal gaan ophopen, is er vaak geen houden aan.

De doorgangen voor de veiligheid- en paspoortcontroles doen het nog steeds redelijk goed. De wachtrijen daar zijn tot nu toe nauwelijks meer dan 20 minuten. De vrees is echter dat de KlM-storing komende uren een negatief sneeuwbaleffect zal hebben.

Aankomende en overstappende reizigers op Schiphol melden overigens wel toenemende problemen bij de security en marechaussee met vaak lange rijen.