Twee paarden vergiftigd in Rijssen

Nadat de politie werd gealarmeerd dat er twee dode paarden in een weiland aan de Enterstraat lagen, wees nader onderzoek door een veearts uit dat de dieren taxus hadden gegeven. Dit maakte de politie gisteren bekend. Deze struik is uiterst giftig voor paarden, zo is onder paardenliefhebbers algemeen bekend.

Omdat er in de buurt van het weiland echter geen taxusstruiken stonden, gaat de politie er vanuit dat het de dieren met opzet is gevoerd. De drie andere paarden die in dezelfde wei liepen, zijn overigens ongedeerd gebleven.