Spanje pakt verdachte fatale mishandeling op

Toen uit het onderzoek naar voren was gekomen dat de voortvluchtige verdachte in Spanje zat, verzocht de politie de Spaanse collega's hem te arresteren. Dat is donderdagochtend gebeurd. Zijn uitlevering wordt in gang gezet, liet de politie vrijdag weten.

De Capellenaar werd in een weekendnacht aangevallen voor een kroeg aan de Straatweg in Rotterdam. Hij had eerder geprobeerd een ruzie tussen twee andere cafébezoekers te sussen.

De negentienjarige jongen die is opgepakt wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de beschieting van een woonwagen aan de Terbregsehof, ook in Rotterdam. Dat gebeurde tijdens de Nieuwjaarsnacht.