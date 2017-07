Dat betekent dat de vereniging over enkele weken een ontgroening kan houden. Aan de hand van die ontgroening wordt gekeken of er in de toekomst nog een herhaling voor de studentenvereniging in zit.

Vindicat Atque Polit raakte het afgelopen jaar meerdere keren in opspraak. Zo stond een ouderejaars met zijn schoen op het hoofd van een eerstejaars, die daardoor hersenoedeem opliep.