Schietincident station Breukelen

37 min geleden

BREUKELEN - Bij een schietincident bij het station in Breukelen is één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de traumaheli is in de buurt geland. De omgeving van het station is afgezet om eventuele vluchtwegen van de dader(s) te blokkeren.