Rutte: 'Ben nog steeds boos op Erdogan'

„Ik ben nog steeds boos op Erdogan, en hij is boos op ons. Dus het is beter dat andere mensen de problemen samen bespreken. Want anders is de relatie voor de komende jaren verpest", verklaarde de minister-president in Hamburg, de stad, die al sinds gisteravond belaagd wordt door demonstranten en relschoppers.

Rutte gaf voorwaarden voor toenadering met Turkije: „Ankara moet eerst accepteren dat onze ambassadeur terug mag naar Ankara. En ik ben nog steeds kwaad over de chaos in Rotterdam, de zaterdag voor de verkiezingen." Enkele maanden geleden kwam een Turkse minister ondanks een inreisverbod toch naar Nederland, een situatie die zich nu mogelijk kan herhalen.

Dreigementen

Maar Nederland houdt voet bij stuk. De VVD-leider: „Dreigementen, zoals Turkije die uitte, zoals het uitvaardigen van sancties door de minister van Buitenlandse Zaken, dat accepteren we nooit."

In Apeldoorn wil de Turkse UETD-unie een herdenkingsbijeenkomst over de coup in Turkije van vorig jaar houden. „Wij veroordelen die coup. Wij snappen de Turkse emoties over de herinnering aan de staatsgreep. Maar tegelijkertijd vinden wij het ongewenst dat de vice-premier komt, vanwege de stand van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije."