’Formatierestaurant’ dicht om slechte hygiëne

1 uur geleden

DEN HAAG - Het bekende Indonesische restaurant Garoeda in Den Haag, waar D66-leider Pechtold en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers onlangs hun meningsverschillen probeerden bij te leggen, moet per direct dicht. De hygiëne in de keuken laat al enige tijd te wensen over.