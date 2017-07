Ontgroening aan banden: minder drank

Na incidenten afgelopen jaar moet het roer binnen een jaar om. Vorig jaar doken eerst ontgroeningsfoto’s op van ruwe behandeling van aspiranten. Daarop volgde rumoer over een bangalijst (een hitlijst met een dubieuze ’waardering’ van studentes). Een ouderejaars stapte augustus 2016 zelfs op het hoofd van een jongere student, die hoofdletsel opliep.

Dit nooit meer, werd het motto. In de praktijk betekent dat dus voortaan minder drank en bij studentenrituelen worden seksisme of een te harde aanpak van eerstejaars bestreden. Fysiek contact mag helemaal niet. Als het toch misgaat, dienen incidenten te worden opgebiecht; zonodig volgen aangiften.

Deze zomer geldt als proef. Voorzitter Martin Sitalsing van de commissie ziet het zitten, al moet nog veel gebeuren. „Vindicat laat zien dat ze het zelf wil. We troffen wel leden met een grote mond, maar onze boodschap is ook door hen ingezien.”

Behalve minder drank komt er meer openheid. Rector Stijn Derksen. „We blijven een besloten vereniging, maar niet langer gesloten. Een zwijgclausule is afgeschaft.”

Die clausule beoogde dat eerstejaars naar de buitenwereld moesten zwijgen over hun ontgroening, zelfs of juist als die op een nare ervaring uitliep. Derksen: „Het moet leuk zijn, zonder discriminatie of seksisme. Daarover is het gesprek goed losgekomen na de incidenten.”