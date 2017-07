Goedmakertje hsl-reiziger voor gebrek aan zitplek

De korting wordt betaald met bijna drie miljoen euro aan boetes die ze in de afgelopen twee jaar heeft opgelegd aan de spoorbedrijven, onder meer omdat er niet voldoende zitplaatsen in de flitstrein tussen Amsterdam en Breda beschikbaar waren. „In overleg met reizigersorganisaties heb ik besloten om het boetegeld rechtstreeks ten goede te laten komen aan de hsl-reiziger zelf”, aldus Dijksma in een interview met De Telegraaf.

Het gebaar aan de reiziger is tegelijkertijd een experiment om te kijken of een dalkorting werkt om de drukte in de spits te ontlasten. Normaal betalen reizigers 2,40 euro extra bovenop de normale ritprijs. Deze toeslag verdwijnt tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags voor een periode van drie maanden.

Vaste passagiers met een toeslag-abonnement krijgen honderd euro terug.