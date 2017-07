Versnelde maatregelen Brabantse veeboeren

De Brabantse plannen zijn omstreden omdat boeren vrezen dat ze binnen een paar jaar dure investeringen moeten doen. „Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk wat de politiek hier aan het doen is”, zegt Ingrid Jansen, voorzitster van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Boeren moeten binnen een paar jaar dure investeringen doen, houden minder winst over en gaan mogelijk kopje onder. Vele honderden bedrijven dreigen te verdwijnen.

Schadeclaims

Boeren hebben daarom al een rechtszaak en schadeclaims aangekondigd. De meeste van hen waren vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen in de hoop de politiek op andere gedachten te brengen. „De provincie hakt met de botte bijl terwijl er maatwerk nodig is per bedrijf”, vindt Hendrik Hoeksema van boerenclub ZLTO.

Bij hoge uitzondering stonden er zes tractoren geparkeerd op het plein voor het Brabantse provinciehuis. Een droeg in de roestige laadklep een protestbord met de tekst ’Van den Hout maakt alle boeren koud’. Dit slaat op provinciaal bestuurder Johan van den Hout van de SP, de indiener van het milieuplan.

Machtsspel

Boerin Tanja van de Ven (37) uit Laarbeek is verbolgen. Ze vindt dat boeren met de rug tegen de muur worden gezet. „Het is een politiek machtsspel. Ze kunnen niet hard maken waar de meeste stikstof precies vandaan komt maar ze kunnen wel aan de knoppen van de hele veehouderij draaien. Dat steekt me het meest, dat er een besluit genomen wordt op onduidelijke rekenmodellen.” Daadkrachtig gaf Van de Ven aan naar de rechter te stappen en het besluit aan te vechten. De POV heeft in een verklaring laten weten haar hierin te steunen.

Boerin Tanja van de Ven (37) uit Laarbeek is verbolgen. Ze vindt dat boeren met de rug tegen de muur worden gezet. Foto: Rias Immink

Vooraf aan het debat hadden de coalitiepartijen VVD, SP, D66 en PvdA al laten weten voor de plannen te gaan stemmen. Met name ondernemerspartij VVD kwam onder grote druk te staan. Fractievoorzitter Van Gruijthuijsen hield zijn rug recht. „De veehouderij mag niet de Brabantse economie op slot gooien, er moet ruimte zijn voor andere bedrijven om stikstof uit te kunnen stoten.”

In het debat werd met name over details gesproken. De grootste winst voor boeren is dat ze de stikstofuitstoot voor hun hele bedrijf mogen blijven meten. Het plan was om dat per stal te gaan doen waardoor boeren in elke stal de nieuwste technieken moesten hebben.

Toekomst

De jonge melkveehouder Dirk van Bokhoven (24) uit Vlijmen was naar het provinciehuis gekomen om te knokken voor zijn toekomst. „Behalve de vervroegde stikstofeisen moeten we ook al het asbest saneren. Dat is een fikse kostenpost.”

De jonge melkveehouder Dirk van Bokhoven (24) uit Vlijmen (gestreept shirt) was naar het provinciehuis gekomen om te knokken voor zijn toekomst. Foto: foto Rias Immink

De Rabobank, een belangrijke kredietversterker voor boeren, heeft eerder al aangegeven niet alle bedrijven te kunnen helpen. Van Bokhoven denkt dat de bank zijn familiebedrijf ook geen geld zal geven. „Als je om geld vraagt, moet je laten weten hoe je dat terugverdient. Met deze aanpassingen verdienen we geen cent extra.”

Naast het tegengeluid van boeren en agrarische belangenclubs waren er ook voorstanders van de milieu-eisen. Voor Wim van Opbergen van Werkgroep Behoud De Peel gaat het zelfs niet ver genoeg. „De hoeveelheid stikstof neemt de komende jaren nauwelijks af maar met deze plannen kan in ieder geval de veestapel niet meer verder groeien.”