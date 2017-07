Nederlander vast voor plofkraken in Spanje

De Spaanse politie liet zaterdag weten dat de leider van de bende een 45-jarige Italiaan was die ruime ervaring zou hebben opgedaan met het opblazen van geldautomaten.

Zes verdachten zijn in de provincie Málaga aangehouden. De zevende verdachte is in Amsterdam opgepakt naar aanleiding van een internationaal arrestatiebevel dat op verzoek van Spanje was uitgevaardigd.

Het is niet bekend of de in Amsterdam aangehouden verdachte het Nederlandse bendelid is. De politie in Amsterdam kon daar niets over zeggen.