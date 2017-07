De gemeente Bergen op Zoom liet zaterdag via Facebook weten dat de politie op verschillende plaatsen in de Geertruidapolder, het bedrijventerrein waar de Calandweg in ligt, controleposten had ingericht. Met uitzondering van bewoners mocht niemand het gebied in. Iedereen gaf gehoor aan de oproep om te vertrekken. De politie pakte niemand op. Het feest is niet doorgegaan.

Petter had het feest verboden omdat de organisator niet alle informatie over brandveiligheid had doorgegeven.