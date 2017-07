Bungeejumper gewond in Balkbrug

De bungeejumpattractie was nog maar een jaar oud en recent nog gekeurd en is na het ongeval buiten gebruik gesteld, aldus Koggel. De politie meldt dat het slachtoffer met verwondingen aan hoofd en schouder naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoeken wat er precies is gebeurd. De politie wil graag foto’s en beelden hebben die getuigen voor of tijdens het ongeval hebben gemaakt. Slachtofferhulp is op het terrein om mensen bij te staan die het ongeval hebben zien gebeuren.