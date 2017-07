Breda heeft primeur: sushi op naakte vrouw

Volgens Ruurd Huurdeman van High Standards vat dit de service het beste samen. Het idee is uit Japan over komen waaien, maar daar heeft het meer een ceremoniële functie. Volgens Tim Zijlstra van Dutch Escorts mag het ook wel een erotisch tintje hebben.

Een happy ending behoort tot de mogelijkheden, vindt hij. „We willen de fantasie van klanten op een nieuwe manier prikkelen. Dat is de kers op de taart die we aanbieden”, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad. Naast sushi is er de optie om ook andere gerechten te bestellen. „Alles is bespreekbaar, in overleg met de dame en de kok.”

Schoon bord

Huurdeman wil duidelijk maken dat het geen ’vernedering’ voor de vrouwen in kwestie is. „Wij staan achter wat wij doen en zijn daarnaast feministen.”

Geïnteresseerden moeten wel in de buidel tasten voor sushi op huid: 700 euro voor het eerste uur, 350 euro voor elk uur daarna. Er passen ongeveer 20 stukken sushi op een model.

Lex Benden, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, zegt er geen speciale voorschriften gelden voor de sushi-service. „In een restaurant moet een bord schoon zijn. Hiervoor gelden exact dezelfde regels.”