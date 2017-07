Laatste Sensation in ArenA van start

Sensation startte in het jaar 2000. In 2001 werden de bezoekers voor het eerst gevraagd in het wit te komen. Miles, het jongere broertje van ID&T-oprichter Duncan, was het jaar daarvoor gecrashed met zijn auto en overleden. Als eerbetoon wilde de organisatie graag dat bezoekers in het wit kwamen. Vanaf dat jaar werd bezoekers ieder jaar gevraagd slechts wit te dragen. Op deze dresscode wordt streng gehandhaafd. Bezoekers die te veel andere kleuren dragen worden geweigerd en kunnen tegen woekerprijzen kwalitatief belabberde kleding aanschaffen bij de ingang.

Sensation is een wereldwijd fenomeen. Deze week maakte ID&T bekend dat er ook in Indonesië een editie georganiseerd gaat worden. Dit land is daarmee het 35ste land ter wereld waar het festival plaatsvindt. De eerste editie buiten Nederland werd in 2006 gehouden in Gelsenkirchen in Duitsland.

Mystery guest

Op de line-up van dit jaar prijken naast Fedde le Grand (de dj die het meest op Sensation gestaan heeft) onder anderen het duo Axwell & Ingrosso en Hardwell. Over de Mystery Guest wordt online druk gespeculeerd. Op basis van indirecte aanwijzingen lijkt het erop dat dit Tiësto is. ID&T en Tiësto hebben eerder nauw samengewerkt bij het organiseren van het eerst dj concert ter wereld in de Gelredome.

In de aankleding en als centraal thema is er gekozen voor een alziend oog dat de bezoekers begeleidt in een trip door het heden, het verleden en de toekomst. Het laatste uur van het feest is in handen van verschillende dj’s. Artiesten met een Sensation verleden, zoals The Man With No Shadow, Dimitri en Joost van Bellen hebben van de organisatie zes minuten gekregen om één plaat te draaien.