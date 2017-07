Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Papegaaiduiker duikt op in Egmond aan Zee

1 uur geleden

EGMOND AAN ZEE - VIDEO - In de Noord-Hollandse badplaats Egmond aan Zee is vrijdagavond een Papegaaiduiker gevonden. De vogel is overhandigd aan een medewerker van natuurcentrum Ecomare op Texel, waar de Papegaaiduiker wordt verzorgd.