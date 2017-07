Knallend einde aan Sensation

„Het was een uiterst succesvol feest dat zonder noemenswaardige incidenten verliep”, laat woordvoerder Tim Boersma van Sensation weten. „Het was weer enorm groots en we hebben het met een knal afgesloten.”

Foto: Nederlandse Freelancers

Onder het motto The Final traden top-dj’s op, zoals Sunnery James & Ryan Marciano, Fedde Le Grand en Hardwell. Ook Tiësto kwam onaangekondigd langs als ’mystery guest’. „Er werd vooraf al veel over gespeculeerd, maar hij was voor iedereen wel een grote verrassing”, aldus Broersma.

Sensation begon in 2000 en groeide uit tot een uiterst succesvolle formule, met de witte dresscode en de grote namen die de organisatie wist te strikken. De opvolger van het dancefeest in de ArenA wordt eind dit jaar onthuld.