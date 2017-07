De bewoonster van het huis hoorde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 0.30 uur gerommel op de benedenverdieping van haar woning. Ze belde 112, waarna de politie poolshoogte kwam nemen.

De bewoonster had zes pubs in haar huis, waarvan er vier ontbraken. Buiten het huis zagen de agenten een emmer staan die was afgedekt met een doek. In de emmer hing een tuinslang. Toen de agenten de doek weghaalden, zagen ze de vier verdronken pups.