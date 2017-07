premium

Slaaprijder crasht op gezin

19 min geleden

ERMELO - Een 30-jarige vrouw uit Oss die in de nacht van zaterdag op zondag op de A28 achter het stuur in slaap viel, is ingereden op een auto met onder anderen twee kinderen. In totaal raakten bij het ongeval nabij Ermelo drie auto's betrokken en raakten vijf mensen lichtgewond.