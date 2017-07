Amsterdammer aangehouden na ruzie met Airbnb-huurster

De filmer beweert in het bijschrift van de video dat de man haar van de trap afduwde omdat zij een paar minuten te laat uitcheckte, maar de politie kan dat niet bevestigen.

De dame in kwestie, die in Amsterdam was voor de opening van een tentoonstelling van fotografe Zanele Muholi, zou verwondingen hebben opgelopen en in het ziekenhuis zijn opgenomen. “Dit is racisme”, beweert de uploader van de beelden.

Op de video is ook te zien dat de Amsterdammer verschrikt naar beneden loopt en roept om direct een ambulance te bellen. De politie zegt de zaak in onderzoek te hebben en kan niet aangeven of en van welk strafbaar feit de man verdachte is.