Andere bezoekers van het strand aan de plas en de hulpdiensten begonnen een zoekactie.

Uiteindelijk vonden duikers van de brandweer haar in het water. Het meisje is bij de plas gereanimeerd. In het ziekenhuis is ze later alsnog overleden, aldus de politie.

Foto: Inter Visual Studio

Foto: De Telegraaf

Zoekactie in en rond #Sloterplas ivm vermist meisje (5) met zwarte krullen in twee staartjes en een roze zwembroekje— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) July 9, 2017