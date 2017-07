Bij aankomst van de politie in de Willem Pijperstraat stond de schutter al buiten op straat met het wapen nog in zijn hand. De man is door agenten met getrokken pistolen overmeesterd en afgevoerd.

De vrouw bleek bij het conflict in haar been te zijn geraakt en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche onderzoekt de toedracht van het schietincident.