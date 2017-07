Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Den Haag Turks spionnennest

31 min geleden Silvan Schoonhoven

Den Haag - In een uitgelekte conversatie tussen twee Turkse spionnen in Duitsland wordt Den Haag aangeduid als een commandocentrum voor de Turkse inlichtingendienst. De Hofstad wordt genoemd in een stiekeme audio-opname van een gesprek tussen de spion en zijn opdrachtgever.