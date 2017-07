Jihadist wil naar Nederland voor proces

Droste staat op de nationale terreurlijst, wat betekent dat het geld op zijn bankrekeningen is bevroren en dat het verboden is om hem geld te geven. Volgens RTV Oost heeft hij een brief aan de rechtbank gestuurd. Daarin wil Droste de rechter ’laten weten wie hij is en waar hij voor staat, mocht hij de tocht naar Nederland niet overleven.’

Lees ook: Polderjihadist niet onder de indruk

De voormalig postode uit Salland raakte in de ban van de radicale islam en trok in 2013 onder de naam Zakariya al-Hollandi naar Syrië. Hij zit naar eigen zeggen niet bij IS maar bij een andere jihadgroep in het oorlogsgebied. Daar doet hij nu aan ’grensbewaking’.