premium

Natuurbrand geblust, 60 hectare verwoest

12 min geleden

VALKENSWAARD - Na bijna drie dagen is de brand in het Brabantse natuurgebied De Malpie bij Valkenswaard geblust. Volgens de veiligheidsregio is bijna 60 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied wordt nog wel extra in de gaten gehouden omdat het risico bestaat dat de brand weer oplaait.