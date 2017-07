premium

SP-fractievoorzitter: Geweld demonstraties Hamburg schuld van politie

1 uur geleden

HAMBURG - Lennart Feijen, fractievoorzitter van de SP in Zoetermeer, vindt dat politie schuldig is aan de rellen in Hamburg tijdens de G20-top. Volgens Feijen is het meestal de politie die met geweld begint, het uitlokt of toestaat.