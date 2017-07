Schadevergoeding voor kinderen die klassenfoto misliepen

De twee zusjes de schadevergoeding toegewezen omdat hun school onderscheid heeft gemaakt tussen leerlingen en dat mag niet van de Algemene wet gelijke behandeling. De moeder eiste 10.000 euro.

De ouders verweten de school dat er een schoolfotograaf voor het maken van de klassenfoto’s had laten komen op de dag van het Offerfeest, waardoor de kinderen die het Islamitische geloof belijden niet bij het maken van de foto aanwezig konden zijn.

De kinderen hadden hier last van op school en zouden om die reden recht hebben op smartengeld. De eis van de ouders was om per kind 5.000 euro schadevergoeding te ontvangen.

De school heeft naar eigen zeggen genoeg alterbnatieven geboden, waardoor er van onderscheid geen sprake meer was. Speciaal voor leerlingen die echt niet konden, was drie weken later nog een foto-moment. Die foto zou gratis worden uitgedeeld. De kinderen staan daar ook op.

De kantonrechter is van mening dat de school voor wat betreft de individuele foto’s doed genoeg heeft gehandeld. Maar dit gaat niet op voor de klassenfoto. De rechter heeft niet kunnen vaststellen welke alternatieven de school voor het klassenfotomoment heeft geboden. Op dat punt heeft de school wel indirect onderscheid gemaakt, zo oordeelt de kantonrechter.