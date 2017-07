premium

Vliegverkeer Eindhoven plat om ’penetrante lucht’

1 uur geleden

EINDHOVEN - Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport is maandagmiddag stilgelegd omdat de verkeerstoren is ontruimd. Personeel in de toren klaagde over een penetrante lucht. De brandweer heeft de verkeerstoren ontruimd en doet onderzoek.