Anieck (22) blaast Green Day van podium

De opkomst van Cox in de jaren ’80 was volledig werd geregisseerd voor de clip. De show die de Amersfoortse Anieck vorige week in Dublin gaf nadat ze op het podium werd getrokken bij een concert van de Amerikaanse bad Green Day, ontstond volledig spontaan.

Lyrisch

De Britse pop-pers raakt er niet over uit gesproken: “Niet alleen was haar zang precies goed, ze heerste als een prof op het podium en liet het publiek meedoen door haar microfoon in die richting te wijzen. Ze sprong van de drum-verhoging af en vermaakte de toeschouwers als een echte ster. Wij kunnen alleen maar hopen dat zij thuis haar eigen band begint en serieus plannen maakt haar eigen plek op de troon in te nemen,” zo schrijft het internetmedium hotpress.com lovend.

Anieck: “Ik wist dat zanger Billie Joe Armstrong elke voorstelling een aantal fans op het podium haalt en had me voorgenomen er in Ierland eentje van te zijn.” Eenmaal ‘on stage’ leek het voor kenners alsof de Amersfoortse al jaren bij de band zit. Zelf blijft ze bescheiden: “Ik vind eigenlijk dat ik helemaal niet zo goed zing. Maar ben ik dat gewoon gaan doen, net als dansen en het publiek erbij halen. Als je op zo’n plek staat, moet je je ook helemaal geven.”

Trots is ze wel op de innige ‘face tot face’-samenzang met zanger Armstrong. Uit de video die een vriendin van Anieck maakte met haar mobieltje, blijkt overduidelijk dat ook de bandleden verrast waren zijn over de volledig losgaande Nederlandse fan die dit jaar al tien Green Day-optredens in heel Europa bezocht. “Als alternatief voor een zomervakantie,” zo meldt oud-studente Media & Cultuur.

Helaas

Met de bandleden van Green Day heeft Anieck na haar opzienbarende podium-act niet meer gesproken. Dat zal ook niet meer gebeuren: “Helaas zitten alle concerten waarvoor ik kaartjes had er na Dublin op.” Daardoor miste ze, als geluk bij een ongeluk, het drama waarmee haar favoriete band afgelopen weekeinde vlak voor een optreden werd geconfronteerd in Madrid. Daar overleed een acrobaat tijdens een mislukte stunt in het voorprogramma. Het concert ging door, hetgeen momenteel tot veel kritiek leidt in Spanje. De bandleden beroepen zich er op dat ze niet wisten dat het slachtoffer was overleden.