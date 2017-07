Advocaten: Bouterse kan baas OM niet ontslaan

De organisatie reageert op mediaberichten dat Bouterse het vertrouwen in de procureur-generaal zou willen opzeggen. De aanleiding hiervoor is naar verluidt de eis van twintig jaar cel die het OM eind juni tegen hem eiste voor zijn betrokkenheid bij de beruchte Decembermoorden in 1982.

De benoeming voor het leven moet de garantie geven dat het OM onafhankelijk blijft. „We moeten waakzaam blijven en elke inmenging en beïnvloeding of bedreiging van de onafhankelijkheid van de rechtsstaat afwijzen”, stelt de orde.

De voorzitter van de SOVA, Harish Monorath, gaat er overigens vanuit dat een eventueel vertrek van de procureur geen invloed zal hebben op het lopende proces. „Dat proces gaat gewoon door”, aldus Monorath.