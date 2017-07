Nog twee Nederlanders vast in Hamburg

Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel op vrijdag. ,,Ze smeten met stenen en flessen naar de politie“, aldus een zegsvrouwe. De Nederlanders hebben de mogelijkheid van bijstand door een advocaat en het consulaat.

Op de dag van arrestatie staken relschoppers in de wijk Altona tientallen auto’s in brand. In het aanpalende Schanzenviertel kwam het tot brandende barricades, plunderingen en urenlang geweld tegen de politie.

Daadwerkelijk waren er veel meer Nederlandse geweldplegers bij de G20-top in Hamburg. Ze liepen mee met het beruchte Schwarze Block, met zwarte kleding en de gezichten met bivakmutsen of petten, capuchons en zonnebrillen vermomd. Ook tientallen linkse activisten waren uit ons land meegereisd.