Avondklok voor aso-asielzoekers

Dat maakt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maandagavond bekend op een bewonersbijeenkomst. Pas in de loop van de ochtend gaan de deuren weer open voor de maximaal vijftig bewoners die het centrum gaat krijgen.

De opvang is de eerste voor asielzoekers die in andere asielzoekerscentra (azc’s) overlast veroorzaken, maar geen strafbare feiten plegen. Te denken valt onder andere aan het discrimineren van homo’s.

Intensief dagprogramma

Voor de mensen die voor straf naar de Extra Begeleidings- en Toezicht Locatie (EBTL) worden gestuurd, komt een intensief dagprogramma. Wie de regels overtreedt, kan daarvoor zowel op het azc sancties krijgen, als een gebiedsverbod van de burgemeester. Te laat thuiskomen is ook reden voor straf, stelde regiodirecteur Ronald Ligthart van het COA.

De avondklok voor de lastpakken is opvallend, want eerder liet het COA nog weten dat het niet mogelijk is om ’s avonds de poorten van een azc te sluiten. Dat zei de opvanginstantie nadat de burgemeester van Kampen hierom had gevraagd, nadat een asielzoeker een minderjarig meisje verkrachtte.

Speciaal regime

Dat in Amsterdam wel verplicht kan worden om om tien uur binnen te zijn, is omdat hier een speciaal regime geldt. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen leefgeld en moeten verplicht deelnemen aan programma's die er op gericht zijn het wangedrag af te leren.