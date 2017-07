Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Opvarenden van brandende boot Biesbosch gehaald

1 uur geleden

DRIMMELEN - Zo’n twintig opvarenden van een brandende boot in het midden van de Biesbosch zijn maandagavond in veiligheid gebracht. De brandweer rukte uit met een blusboot en had het vuur al snel onder controle.