Kermis Uden krijgt zweefmolen van 80 meter

De Flyer meet maar liefst 80 meter en kost „miljoenen”. De attractie is in het bezit van de gebroeders Boos uit Magdeburg in Duitsland. The Flyer is fors hoger dan andere kermisattracties. Overigens is het niet de hoogste zweefmolen ter wereld, die staan in de Verenigde Staten en in Zweden en zijn 120 meter hoog, maar die zijn niet verplaatsbaar.

De gemeente is verguld. „We zijn er trots op dat zij Uden kiezen als premièreplaats van deze miljoenen kostende attractie”, zegt de gemeente. De kermis begint vrijdag en duurt tot en met zondag 23 juli.