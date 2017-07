De kunstenaar Zanele Muholi, die een expositie heeft in het Stedelijk Museum, kende de vrouw. Zij bracht het voorval op haar Instagram-account in verband met racisme. Het filmpje gaat de hele wereld over. De Amsterdamse Airbnb-verhuurder is gearresteerd en door de politie verhoord.

Door heel Nederland zijn koopwoningen voor een paar dagen te huur via diverse websites, waaronder Airbnb. Vooral in de hoofdstad zijn zeer strenge regels opgesteld om excessen te voorkomen.

Vorige week was er nog een rechtszaak tegen een verhuurder in Hoofddorp die zijn vrouwelijke gasten bespiedde op de badkamer. Met behulp van een opgehangen webcam kon hij hun ontblote bovenlijven zien.

De Amsterdamse dataverzamelaar Nico van Gog spreekt over ’flink wat misstanden van verhuurders’, zoals fraude met gegevens en profielfoto’s. „Regelmatig boeken toeristen een appartement dat niet blijkt te bestaan, of dat de bewoners van geen enkele afspraak weten.”

Paul Bon uit Sjanghai: „Oktober vorig jaar boekte ik een huis in Laren via Airbnb voor de kerstvakantie. De eigenaresse berichtte me dat het huis helaas niet te huur was, omdat de familie er zelf verbleef. Ze had een ander huis, maar we moesten snel zijn. Er was veel interesse. We maakten 2500 euro over.”

Eén week voor vertrek naar Nederland ging het alsnog mis. Bon: „Het tweede huis bleek een tijd leeg te staan en de eigenaresse had een permanente huurder gevonden. Dág huis.”

David King, directeur diversity and belonging van Airbnb reageerde op de val van de Zuid-Afrikaanse: „Deze verschrikkelijke en buitensporige behandeling gaat in tegen alles waarvoor Airbnb staat. Onze ceo Brian Chesky en ik zullen contact opnemen met de getroffen gasten. We zullen de hardste maatregelen nemen die we kunnen tegen zulk weerzinwekkend gedrag, met inbegrip van het levenslang bannen van personen van ons platform en het helpen van politie met hun onderzoek.”

Volgens Van Gog staan in Amsterdam 18.000 woningen en kamers te huur op platforms als Airbnb. In de eerste helft van dit jaar zijn 154 boetes van in totaal 2 miljoen euro uitgedeeld in verband met het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad.

Vanaf 1 oktober wordt het voor Amsterdammers die hun huis verhuren verplicht om dat telkens bij de gemeente te melden. Eigenaren van woningen die langer dan zestig dagen verhuurd worden, kunnen een boete krijgen van 6000 euro.