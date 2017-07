Bijlmer is ’kampeer-Roma’s’ zat

„Kijk, hier is het openbaar toilet”, zegt Gerrit, een bewoner van de Gouden Leeuw. Hij wijst op de menselijke uitwerpselen die in de bosjes langs de Elsrijkdreef liggen. „Die flesjes, die gebruiken ze om zich mee te wassen.” Volgens Gerrit, die zich met de buurt kwaad maakt over het verschijnsel, is er een nieuwe beweging gaande met Oost-Europese types die hun heil zoeken rondom buurtcentrum NoLimit. In de groep Roma’s zitten volgens zijn bevindingen nu ook vrouwen en kinderen.

Even verderop liggen matrassen die verzameld zijn onder de struiken, nog weer verder staan drie tentjes met daaronder soortgelijke schuimrubberen matrassen als die bij de eerste struikpartij liggen. „Eigenlijk heel triest”, zegt hij. „Ik heb al meerdere keren melding gedaan bij de gemeente.”

VVD-raadslid Marianne Poot, die de signalen ook heeft ontvangen, stelde in mei nog vragen over de situatie, maar kreeg nog geen antwoorden vanuit het stadhuis. „Ik wil van het stadsbestuur weten of en wanneer gehandhaafd wordt.” In haar vragen stelt ze dat er vermoedens zijn dat deze mensen overdag de stad intrekken om zich schuldig te maken aan zakkenrollerij of bedelarij. Stadsdeel Zuid-Oost kon gisteren niet reageren.