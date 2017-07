’Onderwijs lijdt onder juristerij’

Dat vinden de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Ze roepen ouders op te praten met de ouderraad of de medezeggenschapsraad voordat ze juridische stappen nemen.

Aanleiding voor de oproep is de schadevergoeding voor twee islamitische scholieren uit Den Haag die vanwege het Offerfeest niet op de klassenfoto konden. De kantonrechter stelde de klagende ouders in het gelijk. Volgens de AOb steekt de juridisering in het onderwijs de kop op. „Dit komt het onderwijs niet ten goede”, zegt een woordvoerder. Ook politici uiten hun zorgen. CDA-Kamerlid Rog spreekt van „doorgeschoten consumentengedrag”.

