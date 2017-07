premium

Vijf mannen vast voor schietpartij Vaassen

46 min geleden

VAASSEN - Voor een dodelijke schietpartij op een carpoolplaats in het Gelderse Vaassen in maart zitten nu vijf mensen vast. Maandag werden twee mannen uit Leeuwarden van 21 en 26 jaar opgepakt. Het slachtoffer is een 25-jarige inwoner van Vaassen. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie over harddrugs.